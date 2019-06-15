Başkan Erdoğan: Kudüs'te oldu biittileri reddediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın Başkenti Duşanbe'de düzenlenen CİCA Zirvesi'nde (Asya Zirvesi'nde) konuştu. İç savaşlar, terörizm ve vekalet savaşları, mülteci akını gibi çok önemli sorunlara parmak basan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs'te oldu bittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"27. üyemiz Sri Lanka'ya hoş geldiniz diyorum. Günümüz dünyasında düzen değil düzensizlik hakimdir. İç savaşlar, terörizm ve vekalet savaşları ile mücadele ediyoruz. Toplantımızın bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye olarak öncelikli iş birliğimizin derinleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yüzden konferansı hep birlikte daha fazla desteklememiz gerekiyor. Takvime bağlı somut hedefler belirlemeliyiz.

Suriye ve terör konusu

Günümüz dünyasında ne yazık ki düzensizlik mevcuttur. Terörle mücadele ediyoruz. 4 bin metrekarelik alanı Suriye'de teröristlerden kurtardık.

"Kudüs konusundaki bazı kararları reddediyoruz"

Bölgemizin bir diğer kanayan yarası Filistin konusunda da duruşumuz belli. Kudüs konusunda alının bazı kararları reddediyoruz. Keşmir sorununun Pakistan ve Afganistan arasında diyalogla çözülmesini umuyoruz.

"Terörün haklı bir gerekçesi yoktur"

Terörün ve şiddetin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Bu alanda kararlı bir duruş sergilenmelidir. Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir örgütü desteklemek acıdan başka bir şey getirmez.

Modern İpek Yolu'nun yeniden büyümesini destekliyoruz. Bölgesel barışı, istikrarı zedeleyen adımların atılmasını doğru bulmuyorum.