Başkan Erdoğan depremin bilançosunu açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Genel Merkezinde merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık.

Geniş bir alanda hissedildi. Derinliği 7 km olarak belirlenen depremde K.Maraş'ın yanı ıra Hatay, G. Antep, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana, Ş.Urfa illerimizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine yakın illerde küçük hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın buralarda olduğu anlaşılıyor.

Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 385 vatandaşımız yaralandı. Enkaz altından 2 bin 470 kişi kurtarıldı.

Ulaşımın ve iletişim sağlıklı yürütülebilmesi hayati önem taşıyor. İletişim araçlarının sadece zorunlu durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım için bölgeye gidecek kişi ve kuruluşlar AFAD ile koordineli çalışmalıdır. Bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmaktadır. Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek bilek olma günüdür.

Ayrıntılar geliyor...