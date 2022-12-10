Başkan Erdoğan'dan "6'lı Masa" açıklaması: Dağılmaları kaçınılmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Samsun'un her alanda artan başarılarıyla iftihar ediyoruz. Teknofest Karadeniz'in yankıları halen sürüyor. Yıllardır gurur örselenen bu asil milletin evlatları azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını gösteriyor. Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor. Türkiye teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, üreten ve ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayi başta pek çok alanda ülkemizin yakaladığı başarıyı dost düşman kabul ediyor. Tasarım merkezlerimizle, 92 teknoparkımızla teknolojiye dair ne varsa her alanda varlığımızı hissettiriyoruz. Muhalefetin ülkemizin geldiği seviyeden habersiz olduğunu görüyoruz.

Kılıçdaroğlu'nun "TOGG'a geleceğim" yalanı

Çocukların bile yaptığı işi teknoloji devi sananlar milletini de tanımıyor demektir. CHP'nin başındaki 'zat'a Teknofest'e yaptığı kısa ziyaret faydalı olmamış. İthal danışmanlarını da yanına alarak en azından TOGG'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Bu zavallı ülkesini ne sanıyor. Önce Togg'u ziyaret etmek istediğini yönetim kurulu başkanına söylüyor. Ben de kendisine 'Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı yanına alacaksın' dedim. 'Bakan gelecekse gelmem' demiş. Bu ne demektir. Danışıklı dövüşten yana. Samimiysen buyur yanındaki ithal danışmanları da al gelsinler. Teknoloji bildiğini sandığın elemanlar ne kadar beyinleri çalışıyor, gelsin görsünler.

"Kendini bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi?"

Git Baykar'a. Al ithal elemanları da görsünler. Şimdi de yenisi geliyor. İnşallah Kızıl Elma'yı görsünler. Bir ay içerisinde Kızıl Elma'da havalanırsa, olay farklı bir yere gitmiş olacak. Bu bir komplekstir. Aşağılık kompleksi. Kendini bilmeyen dünyaya kendini tanıtabilir mi? Bunların dünyada neyi nasıl yöneteceğinden haberi yok. Yetkin olmadığı halde İngiltere'deki lobilerle görüşmeyi eleştiren sen kendin gidip Londra piyasalarında dolaşıyorsun. Benim milletim bundan sonra da yol vermeyecektir.

Samsun'a gelmesini tavsiye ederdim. Tesisleri görsün, kendisini güncellesin. Türkiye'ye yabancıların gözüyle bakmayı bırakır. Arkası karanlık ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu toprağın yetiştirdiği değerlerden ilham alır.

"IMF'den bütün ipleri kopardık"

Bunların bildiği tek şey var. IMF'den para alacaklarmış Biz ise IMF ile tüm ipleri kopardık.

IMF'nin başındaki adamla oturduk konuşuyoruz. 'Sizin bize siyasette yön verme hakkınız yok. Siz siyaseten Türkiye'yi yönetme hakkına sahip değilsiniz' dedim.

Bu millet ipini IMF'nin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez Bu baronlar IMF ile ortak çalışanlardır.

Biz bu seçimde yine kendimizle yarışacağız.

Biz bugüne kadar milletmizin gücünün üstünde bir güç tanımadık tanımayacağız. Biz kendi işimize dört elimizle sarılacağız. Bize gurur bize kibir yakışmaz. Biz tevazu ehli olacağız. AK Parti milletin kurduğu bir partidir. Muhalefetin yalanları ve iftiralarına en etkili cevap sahadaki cevaptır.

Sahte gündemler üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı üzerinden gedik açma oyunlarına düşmeyeceğiz.