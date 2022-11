Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizlerin şahsında AK Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımıza buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum.

AK Parti'de görev değişiklikleri

Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın göreinden affıyla boşalan yere genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca yaptığı katkılar için şahsım, arkadaşlarım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışömayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Balıkesir milletvekilimiz Belgin Uygur'u görevlendirdim.

Mevlüde Genç'in vefatı

Almanya Solingen'de 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Mevlüde Genç ablamız, Avrupa'daki Türk ve Müslüman düşmanlığıyla mücadelemizin sembolü haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün de ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlığa karşı mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğiz.

"Rekora imza attık"

Yarın 3 Kasım 2022 yani iktidara gelişimizin müjdecisi olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıldönümü. O zaman başlayan hizmet yolculuğumuzda 20 yıllık kesintisiz iktidarla bir rekora imza atmış oluyoruz. Girdiğimiz 15 seçimin tamamında demokrasi yolculuğumuz her adımında bizlerden desteğini esirgemeyen necip milletimize teşekkür ediyorum. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi için partimiz çatısı altında farklı kademelerde görev yapmış tüm yol arkadaşlarımızdan Allah razı olsun.

81 vilayetimizin her ilçesinde, her mahallesinde velhasıl vatan topraklarının her karışında eserlerimiz var. Milletimizin 85 milyon ferdinin tamamının hayatına dokunan hizmetlerimiz var. Sadece sınırlarımız içinde değil, dünyanın dört bir yanında da iz bırakan çalışmalar yaptık. Bizde önceki 80 senede yapılan hizmetlerin fazlasını ülkemize kazandırmayı başardık. Birileri takoz olmanın peşinde koşarken biz bütün alanları güçlendirdik. Yollar, konutlar, havaalanları inşa ettik. Fakir fukaraya biz sahip çıktık. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtardık. Tarihe adımızı yazdırdık. Yatırımlarla birlikte hak ve özgürlüklerde de dünyanın parmak ile gösterilen ülkeleri haline getirdik.

Ülkemize 20 yılda kazandırdığımızı teker teker saymaya kalksak günler haftalar yetmez.

"Pek çok hainliğe maruz kaldık"

Bu süreçte pek çok hainliğe maruz kaldık. Aramıza nifak sokmak için ellerindeki her şeyi denediler. 17-25 Aralık girişiminde yargı ve emniyet birimlerimizi kullanarak, 15 Temmuz gecesi doğrudan demokrasimize kast ederek, her yol ve yöntemi kullanarak bizi yolumuzdan çevirmeye kalktılar. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Baskılara tehditlere saldırılara boyun eğmedik. Rabbimizin yardımı, sizlerin gayretleri ve milletimizin desteğiyle bu badirelerin üstesinden geldik. İlk günkü aşk ve heyecanla Türkiye'ye hizmet etmeye devam ediyoruz.

