Otomotiv
10
Yeniakit Publisher
Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!
Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

Engelli araçlarında uygulanacak vergi limitinde değişikliğe gidildi. Buna göre Özel Tüketim Vergisi limiti 584 bin lira artarak 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseldi.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

Engelli araçlarına ilişkin olarak yeniden değerleme oranı 2026 için devreye girdi ve tutar 2 milyon 290 bin 200 liradan 2 milyon 873 bin 972 liraya yükseldi.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

Başka bir deyişle yüzde 90 engeli bulunan bir vatandaş 2 milyon 873 bin 972 lira değerindeki aracı Özel Tüketim Vergisi ödemeden alabiliyor. Bu araç eğer tertibatlı değilse birinci derece yakınları kullanabiliyor.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MUAFİYETİ VAR Engelli aracı olarak alınan taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden muaf tutuluyor.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

YÜZDE 90'IN ALTINDA ENGELİ BULUNAN VATANDAŞLAR ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR MU? Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan kişiler araç alırken bazı ek şartlara tabi tutuluyor. Sağlık kurulu raporunda "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin yer alması gerekli oluyor. Araç engelli kişinin araç kullanabilmesine elverişli ve özel tertibatlı olması gerekiyor.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

HANGİ ARAÇLAR ALINABİLİR? Engelli vatandaşların sıfır kilometre olarak alması gereken araçlar için bazı sınırlandırmalar getirildi. Motor hacmi sınırı, yerlilik oranı gibi değişkenler bulunuyor. Yerlilik oranı araçta en az yüzde 40 seviyesinde bulunması gerekiyor.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

ÖTV muafiyetiyle binek otomobil, panelvan, pick-up gibi araçlar alınabiliyor. Ancak lüks sınıf ve motor hacmi yüksek araçlar alınamıyor.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

10 YIL ŞARTI VAR İlk satın alınan araç için 10 yıl satış yasağı şartı bulunuyor. Örnekle ilerlemek gerekirse 30 Aralık 2025 tarihinde engelli raporuyla ÖTV muafiyetli alınan araç 30 Aralık 2035 tarihinde satılırsa herhangi bir ÖTV ödemesi yapılmadan satılabiliyor.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

Ancak 10 yıl içinde satış gerçekleşirse Maliye tarafından ÖTV tutarı hesaplanıp ödenmesi gerekiyor.

Foto - Araç alacaklara müjde: İşte vergi muafiyeti olan otomobiller!

Danıştay, 27 Aralık 2024 tarihi öncesi alınan engelli araçlarına yönelik de uygulanan, aracın satışı için 10 yıl bekleme şartına yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Böylece bu tarihten önce alınan araçlar eski düzenlemedeki gibi 5 yıl dolduktan sonra satılırsa herhangi bir ÖTV ödenmesine gerek kalmıyor./ kaynak: haber7

