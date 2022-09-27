Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kuruluşundan bugüne AK Partimizin kadın kollarının yönetimi ve teşkilatlarında görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti, Türk siyasi hayatında en etkin kadın teşkilatını kuran, kadınlara en çok yer veren partidir. Dünyada pek çok siyasi parti, AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır.

"Bu iki kadın kendilerini Batıl davanız için feda etti"

Dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum parlamentoda olan parti. Adı parti. Ama dikkat edin, terörist olarak kullandığı iki kadın. İki kadın kendilerini patlatıyor ve Mersin'de bunlar ölüyor. Bu nasıl bir vicdan. Nasıl bir beyin yıkama yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti.

Üstelik de polis evimizi imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle 'Biz Türk siyasi hayatında varız' diyecekler. Yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti.

"Gelmeyin bu oyuna"

Yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin şevki ile daha önemli adımlar attık. Kadını yok saymak insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Geçmişte kimi cehaletten, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği elbette bir gerçektir.

Sadece başörtüleri sebebiyle polis copları altında Üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla birlikte inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kadınlarımıza, kızlarımıza zulmedilemez, o dönem bitti. Bunu biz başardık.

CHP, birkaç başörtülüyü buluyor, yakasına rozet takıyor... O kardeşlerime sesleniyorum, gelmeyin bu oyuna. Bu oyuna gelişiniz bu ülkede bu işi hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur.

Aile yapısının korunmasında kadının rolü konusunda katetmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemi aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemine hep beraber getireceğiz.

Ailelerimiz güçlü olursa millet de güçlü demektir. Batı'nın yaşadığı sıkıntının temelinde aile müessesinin dağılmasının yer aldığını görüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...