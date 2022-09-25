Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Odamızın 140. yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri ve kurumları takdir ediyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kurumu olan bu odamız faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye hangi dönüşümlerden geçtiyse İTO'da benzer durumlar yaşamıştır. İTO da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir kurumdur.

Koronavirüs salgını döneminde iş dünyamızın bu krizden en az şekilde etkilenmesi için İTO ile çalışmalar sürdürdük.

Ayrıntılar geliyor...