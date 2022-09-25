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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI
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Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri" programında konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2022-09-25 15:54:00 - 2022-09-25 16:01:44

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Odamızın 140. yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz isimleri ve kurumları takdir ediyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük kurumu olan bu odamız faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye hangi dönüşümlerden geçtiyse İTO'da benzer durumlar yaşamıştır. İTO da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir kurumdur.

Koronavirüs salgını döneminde iş dünyamızın bu krizden en az şekilde etkilenmesi için İTO ile çalışmalar sürdürdük.

Ayrıntılar geliyor...

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