Başkan Erdoğan konuşuyor... CANLI

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün İstanbul, bir başka güzel. Sizinle bu şehir bir başka güzel. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları nasip ettiği için ne kadar hamd etsem azdır. Gönüllerimizi bu güzel atmosferde buluşturan İstanbul İl Başkanlığı’mızı tebrik ediyorum.

Binlerce yıldır insanlığın gözbebeği bu şehri 6 asır önce bizlere armağan eden ecdadı rahmetle yad ediyoruz.

Dün 2023 hedeflerimizi, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılına adamıştık. Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul’un fethinin 600’üncü yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi’nin 1000’inci yıl dönümü olan 2071’e adayacaklar. İşte millet olmak, devlet olmak, büyük olmak, güçlü olmak budur. Bizi işte bu ruhtan koparmak için çalıştılar. Dünyada ne kadar sapkın ideoloji varsa, hepsini getirip gençlerimize dayattılar.

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