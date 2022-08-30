Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 resti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "30 Ağustos - Büyük Zafer’in 100. Yılı Özel Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Türk savaş uçaklarını taciz eden Yunanistan'a çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, NATO ve ABD'ye de çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bu yıl ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı tebligatında ailelerde yer aldı. Kendileri konserimizde de bizlerle birlikteler. Biz ne yazık ki tarihimize yeterli kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Hepsini bir kenara bırakıp Anadolu’daki varlığımızın kökenlerine yeteri kadar nüfus edemediğimiz dönemler geçirdik. Anadolu’daki son devletimizin ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız şu dönemde tarihimizi daha iyi öğrenmemizin ecdadımızı daha iyi tanımamamızın önünde engel kalmadığına inanıyorum.

Büyük Taarruz makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz önemli bir dönüm noktasıdır.

Yunanistan'a çok sert tepki

Yunanistan bizim siyasi, ekonomik ve askeri olarak dengimiz de muhatabımız da değildir.

Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Yunanistan uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tutumunu S-300 kilidi atarak sürdürdü. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO’ya yapılmış bir tacizdir.

NATO'ya meydan okumuştur

Yunanistan hava sahamızı, uçaklarımızı tacizle başlayan hasmane tavırlarını S-300 radar kilidi atma seviyesine çıkararak NATO ve müttefiklere meydan okumuştur

ABD'ye F-35 tepkisi

Amerika bize vermediği F35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umrumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz.