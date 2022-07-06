Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATO Congresium'da Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Parti'nin temsilcisi olduğu kadim davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Şu an karşımızdaki muhteşem tablo bir anda ve kolayca oluşmadı. Nice siyasi başarının, seçim zaferinin sevincini hep birlikte yaşadık. Şehirlere kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu birlikte yaşadık. Saldırılara birlikte göğüs gerdik. Sıfatlar, görevler, makamlar gelir geçer ama bu gurur veren yaşanmış hakikatler daima bizimle kalır.

Dünyada pek az lidere böylesine köklü, kaliteli, vefalı bir kadro ile yol yürümek nasip olmuştur. AK Parti Belediye hizmetleri ile kendisini milletine ispatlamış bir kadronun Türkiye'nin yönetime talip olması ile ortaya çıkmıştır. Tüm ülkede tarihi bir dönüşümü yaşattık. Geçmişte rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattığı reformlarını çok daha fazlası ile hayata geçirmek bize nasip oldu.

Dodurga seçimleri siyasi tarihinde yerini almışlar. Muhalefet partilerinin tamamı 146 oteyda kaldı. AK Parti yüzde 87'lik bir oranla seçimi açık ara kazanmıştır. Buradan Dodurga'lı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ortada fikir verecek bir tablo olduğu açık. Ülkemizde siyasi değerlendirmeler hususunda akıl ve vicdan bir kenara bırakılmış. Ülkemizin ve milletimizin yaşadığı sıkıntıyı sevinçle karşılayan bir güruh oluştu. Meydanı başkalarının çöpüne hayranlık duyup, kendi ülkelerinin güzelliklerine saldıranlara bırakmayacağız.

Türkiye 2023 Haziran'ında yapılacak yakın tarihin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor. Türkiye'nin demokratik standartları gelişmiş ülkelerle boy ölçüşecek seviyede. Artık kendi vizyonunu belirleyen ve adımlarını kararlılıkla atan bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete sosyal desteklere kadar sahip olduğu güçlü alt yapı ile hedeflerine kenetlenen bir Türkiye var.

Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 ülke arasındaki seçkin yerini almaya her zamankinden daha yakındır. Ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahallılığının insanımızın belini büktüğü biliyoruz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına kadar yaptığımız düzenleme ile üstesinden gelmeye gayret ediyoruz.

Kimseyi işsiz bırakmadık, aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. Şubat Mart ayları ile birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.

NATO Zirvesi

NATO zirvesinde kimlerle neyi nasıl konuştuğumuzu herhalde takip ettiniz. NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir. Bu nasıl oldu peki? Biz gerek NATO Genel Sekterine, gerek diğer Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a 'bunlar bizim kırmızı çizgimizdir, Kusura bakmayın bunlar olmaz ise biz bu imzayı atmayız' dedik.

2023 seçimleri

Ülkenin yönetimindeki en küçük bir zafiyetin milletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için Meclis'te Cumhur ittifakının, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şart.

Bizim hakkı dile getirdiğimiz her yerde muhalefetin yalanları ile insanları zehirlemeye çalışacağını unutmayacağız.