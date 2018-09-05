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Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı'nı kabul etti

Başkan Erdoğan, Ankara'da temaslarda bulunan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı, Beştepe'de kabul etti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:34
Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.

Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Daha sonra gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Erhürman 1 saat 35 dakika süren bir görüşme yaptı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. Tufan Erhürman
  4. Fuat Oktay

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