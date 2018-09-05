Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı'nı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman'ı kabul etti.

Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Daha sonra gerçekleşen kabulde, Erdoğan ve Erhürman 1 saat 35 dakika süren bir görüşme yaptı.

Kabulde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da hazır bulundu.