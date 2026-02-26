  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking'in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Dünya sapık milyarder Epstein ile sapkınlık ağını şok içinde tartışmaya devam ederken, ‘Deccal’ lakaplı ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking'in de Epstein dosyalarında yarı çıplak kadınlarla fotoğrafının yayınlanması bilim dünyasında büyük bir infial yarattı. Hawking'in, Epstein'in kendisi için özel olarak modifiye ettiği denizaltısındaki görüntüleri de ortaya çıktı.

İstihbarat teşkilatlarının yardımıyla her tür sapkınlıkların yer aldığı bir tür şantaj tarikatı kuran sapık Jeffrey Epstein belgelerinde ‘Deccal’ lakaplı ünlü fizikçi Stephen Hawking de çıktı.

Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Michael Jackson gibi isimlerin de yer aldığı çok sayıda ünlü ismin isim ve fotoğraflarının geçtiği belgelerde 2018 yılında 76 yaşında yaşamını yitiren Hawking'in bikinili kızlarla bir şezlonga uzandığı anlar yer alıyor. Fotoğraflarda kadınların yüzleri kapatılırken, kadınlar kokteyl bardakları tutuyor.

HAWKiNG İÇİN ÖZEL DENİZALTI YAPTIRMIŞ

Diğer fotoğraflarda ise Epstein iki kadın ve iki adamla birlikte bir masa etrafında otururken görülüyor. Bu fotoğrafın Epstein tarafından 2006'da düzenlenen ve Hawking’in de konuşmacı olarak katıldığı  "Energy of Empty Space That Isn't Zero" isimli konferans sırasında çekildiği görülüyor.

76 yaşında yaşamını yitiren Hawking 50 yılı aşkın bir süre ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.

Fotoğraflarda ayrıca Hawking'in Epstein'in ünlü fizikçi için özel olarak modifiye ettiği denizaltındaki görüntüleri de yer aldı.

 

