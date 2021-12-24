Başkan Erdoğan Kızılcahamam’da

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara’da gerçekleşen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Başkan Erdoğan aynı zamanda AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile bir araya gelerek 2022 yılına yönelik planlanan proje ve çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.



AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22-23-24 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleşti. Tüm Türkiye’den 805 Belediye başkanının yer aldığı toplantıya; Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ile birlikte katılım sağlayan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ankara programına TBMM’de başladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’nu ziyaret eden Başkan Erdoğan ve Başkan Elbi, yerel ve genel uyumuyla gerçekleşen çalışmalara yönelik sohbet ederek hemşehrilerinin selamını iletti.



Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti’nin büyük bir aile olarak bir arada olduğunu, istişareye önem vererek, tecrübe aktarımı, güzel örneklerin paylaşımı, daha iyiye ulaşmak için fikir alışverişi yapma zeminini sağladığını söyledi. Ankara programıyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, “Tevazuyla, samimiyetle ve gayretle çıktığımız milletimize hizmet yolunda ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Belediye işi gönül işi anlayışımızla gönüller yapmaya geldiğimiz Biga’mızda yaptığımız çalışmaları ve hizmet yolunda mevcut ve gelecek hedeflerimizi değerlendirdiğimiz toplantıda Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı dinledik. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında çok önemli yeri olan Biga’mızda hemşehrilerimize hizmet etmek bizim için gurur ve mutluluktur. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gönül belediyeciliği düsturuyla şehrimize güzel işler yapıp hizmet etmeye devam edeceğiz. 2023 hedeflerimiz için durmadan çalışırken, Rabbimden birlik ve beraberliğimizi daim etmesini ve toplantımızı hayırlara vesile kılmasını diliyorum” dedi.



Yoğun tempoyla geçen Ankara programında son olarak AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Önemli konuların istişare edildiği buluşmada, yatırımların hız kesmeden devam ettiği, çalışmaların özveriyle sürdüğü ve şehirlerin vatandaşlarla birlikte ortak akılla geleceğe hazırlandığı ifade edildi.