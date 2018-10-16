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Başkan Erdoğan kesin konuştu! 'Erken yaşta emekliliği boşuna beklemeyin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Erken Yaşta Emekliklilik ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

16 Ekim 2018 Salı 12:02
Başkan Erdoğan kesin konuştu! 'Erken yaşta emekliliği boşuna beklemeyin'

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili açıklamada bulundu. 

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

Geçtiğimiz hafta hafta Kızılcahamam'da önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin Afrika'da başlattığı açılım politikasının meyvelerini görüyoruz. Dünya üçüncü bin yıla Afrika'nın damga vuracağa benziyor. Biz de Afrikalı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Çamlıca Camii eserinin artık bitme noktasına geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Dün ilçe başkanlarımızla ilk defa, iki bölüm halinde partimizde toplantı yaptık. İlçe başkanlarımızla her yıl bu tür toplantılar yaparak sürdüreceğiz.

Emeklilikte yaşa takılanlar

Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor.

Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar adıyla yürütülen bir kampanya var. Hatta bunun için bir dernek dahi kurulan bir dernek dahi var.

Dünyanın hiç bir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 48 yaşında emekli olan bir kişi dahi yaklaşık 30 yıl sistemde kalacaktır. Bugün ülkemizde ortalama emeklilik yaşı 52’dir. 20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz.  Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor.

Bu teklifin yıllık maliyeti 750 milyar liraya ulaşıyor. Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum.

Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez.

Ayrıca tüm emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye veriyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça emeklilerimizin de durumunu iyileştireceğiz.

Emeklilikte yaşa takılanlar kampanyası siyasi bir ranta dönüştürülmemelidir.

Bugün emeklilikte yaşa takılanlar diyerek kampanya yürütenlerin bir bölümü resmi ya da gayri resmi olarak çalışmaya devam edecektir. Hakikat buyken göz göre göre Sosyal güvenlik sistemimizi yeni bir batağın içine neden sürükleyelim.

Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım.

Mart 2019'da mahalli idari seçimlerinde de yeni bir hizmet döneminin kapılarını aralayacağız. Biz işbaşına gelir gelmez 3 aşamalı program başlattık. 100 günlük icraat programı başlattık. Türkiye 2002-2013 yılları arasındaki hedefleri aşarak yakalamıştır. 2013 yılında itibaren yaşadığımız sınamalar nedeniyle kimi hedeflerimizin gerisine düştük.

Bize kurulan tuzakları ufak sendelemelerle atlatıp yürümeye devam ettik. Yeni yönetimin ilk bütçe hazırlığını tamamladık, yarın Meclis'e sunuyoruz.

Gözünün yaşına bakmayacağız

Bize iş üreten bürokratlar lazım. Her kim ki; sırf unvanını kaybetmemek için pasif konuma geçtiyse bizim için o kişi ekibimizin parçası olmaktan çıkmıştır. Bu tarz kişiler duyduğumuzda o kişinin gözünün yaşına bakmayacağız.

Bakan arkadaşlarımdan ricam yetki devrini süratle tamamlayıp bürokrasi çarklarının tıkır tıkır işlemesini sağlamalıdır.

Brunson açıklaması

Rahip Brunson olayını yaşadık. Türk adalet sistemi kararını verdi ve uygulamaya koydu.

Fırat’ın doğusunda gereken adımlar atılmazsa YPG/PKK’ya karşı atılması gereken adımları atacağız.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 12:02
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Erken yaşta emeklilik
  3. EYT
  4. Açıklama

YORUM YAZ

  • cemil Doğancemil Doğan16 dk önce
    SN cumhurbaşkanımız idam yasası çıksa dahi terörist başı idam edilemez yasa geriye yönelik işletilemez diyor. Peki 2000 yılında çıkan bir yasa neden geriye doğru işletilip bizim haklarımız gasp edilmiştir. Ayrıca hür irademle oy kullanmaya başladığımdan bu zamana kadar başka bir partiye oy vermedim bu saatten sonra kimse kusura bakmasın
  • cumali tomocumali tomo28 dk önce
    bizler gasp edilmiş hakımızı istiyoruz erken emekliliği değil
  • AHMETAHMET31 dk önce
    Tanıdığım EYT ın tamamı Belediye seçimlerinde AK Partiye oy yok diyor. Kanun çıkmazsa AK Partinin işi zor. 2000 yılında çıkan bir kanunu K. Derviş çıkarttı Amerikanın emriyle.Bir de kanun geriye işledi. Bu zor şartlarda 1600 T.L maaş alan işçiye 56 yaşına kadar çalış demek vicdansızlıktır.Zaten iş verilmiyor.
  • vatanvatan49 dk önce
    ekonomik tasarruf mu dediniz.Güldürmeyin sayın başkan,devletimizdeki kadar acaba hangi ülkede var kamudaki harcama...
  • Vatandaş25Vatandaş251 sa önce
    Mahalle kabadayısı son noktayı koydu yine. Enayiler sevinin bu eser sizin eseriniz.BOP Eş Başkanını başkan yaptınız şimdi de açlığınızdan ağlıyorsunuz. Dİyecek sözüm yok
  • EYTEYT1 sa önce
    BİZ EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR HAKKIMIZ OLMAYANI İSTEMİYORUZ KANUN 1999 SONRASINA UYGULANMALIMAĞDURİYETİMİZGİDERİLMELİ .
  • serhatserhat1 sa önce
    reis seni çok seviyoruz fakat yollarımız ayrıldı... canımız feda ama halk yasalarının yanında keşke dursaydın
  • mustafamustafa1 sa önce
    Türkiyemiz. de bulunan mültecilere ekonomi iyi EYT geldimi ekonomi yük bundan sonra bir ak partli li olarak oyda yok yaşım gelmiş olmuş .50 . artı 5 . YILDA yaşa takılıyorum bir bağkurlu.olarak bize yazık gegilmi.biz 38 .45 de emekli olalım demiyoruz bizi anlamak istemiyorsunuz
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    mezarda emekliliğe devam o zaman
  • hay bin gunduz hay bin gunduz 1 sa önce
    REİS haklı
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    DDAHA SİZE OY FİLAN YOK. O ZAMAN YAŞLI OLUPTA PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLARA EMEKLİLİK İMKANINI AÇIN .BUNU YAPIN BARİ
  • yücelyücel1 sa önce
    Biz 1998 de işe girdiğimizde 25 yılda emekli olacak şekilde girdik yasada öyleydi, siz işe başladıktan sonra kural değiştirdiniz maç ortasında kural değişiyor yasanın çıktığı tarihten sonrasını kapsaması lazımken hepimizi mağdur ettiniz, 38 yaşında dünyanın hiçbir yerinde emeklilik yok diyorsunuz da peki bir kere millet vekili olan nasıl 2 yılda emekli oluyor vede yedi sülalesi devletin bütün hizmetlerinden ya bedava yada en asgari faydalanıyor biraz adalet lazım.
  • adem şenadem şen1 sa önce
    Reis biraz daha suriyeli getir bakarız biz onlara.
  • hidayethidayet1 sa önce
    "Biz ekonomide bir ekonomik kurtuluş savaşı verdiğimiz bir dönemde böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı? Ben bunu milletimize soruyorum." Demiş Reis. Milletin bir ferdi olarak ben de kendisine soruyorum: Milletin kendisine böyle, vekillerine başka. Önce vekillerden başlayıp örnek olsanız?
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