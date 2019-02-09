Başkan Erdoğan Kartal'daki faciada yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonrası yaralanan vatandaşları ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım. Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada,'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz." dedi.