Başkan Erdoğan Karadeniz müjdesinden sonra o bölgeyi işaret etti!

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Fatih, Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.” dedi.

Erdoğan, yeni keşifler için de beklenti içinde olduğunu müjdeledi. Gözler şimdi Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına çevrildi.

Akdeniz’den de müjde bekliyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah benzer bir haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni'nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz'deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. O güzel sözü uyarlayarak tekrarlayarak söylüyorum; Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır." ifadelerini kullandı.