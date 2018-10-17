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Başkan Erdoğan: Kamplaşmalara izin vermeyiz!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Diğer kurumlarımız gibi yargımızın içinde de kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz” dedi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:27

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni’ne katıldı.  Kura çekerek görevlerine başlayacak hakim ve savcıları tebrik eden Erdoğan, adli ve idari yargı kademelerinde görev yapacaklara vazifelerinde başarılar diledi. 

“Adaletin işleyişinin hızlanmasını sağladık”

AK Parti hükümetleri döneminde inşa edilen 245 adalet sarayıyla adalet teşkilatını, yaptığı işin saygınlığına yakışır fiziki mekanlara kavuşturduklarını aktaran Erdoğan, bugün pek çok il ve ilçenin en özgün binalarının adalet sarayları olduğunu söyledi. Hakim ve savcı sayısını 17 bine çıkartarak, mahkeme sayılarını artırarak, dosya yığılmalarının büyük oranda önüne geçtiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerle birlikte bugün bu sayı 19 bini geçmiş oluyor. Bakanlık personel sayısını 61 binden 140 bine çıkartarak, mahkemelerin çalışmalarını kolaylaştırdık. İstinaf mahkemelerini faaliyete geçirerek hem Yargıtay ve Danıştaydaki yoğunluğu azalttık hem de kararların sonuçlanma süresini kısaltarak adaletin işleyişinin hızlanmasını sağladık” değerlendirmesinde bulundu.

“Milletimizle birlikte darbeleri başarısızlığa uğrattık”

Kamu denetçiliği”, “arabuluculuk” ve “uzlaştırma” gibi yöntemlerle anlaşmazlıkların mahkemelere gelmeden çözülebilmesini sağlayacak alternatif yollar getirdiklerini ifade eden Erdoğan, yargı sisteminin yıpranmasına yol açan tartışmaları sona erdirecek pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Erdoğan, askeri mahkemelerin kaldırılmasından HSK’nın yapısına kadar pek çok alanı kapsayan bu reformlar sayesinde yargının itibarını yükselttiklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

Adalet teşkilatımız, FETÖ ihanet çetesinin özel olarak hedef aldığı kurumların başında geliyordu. 17-25 Aralık darbe girişimi, emniyet ve yargı içindeki FETÖ mensuplarının ortak kumpasıydı. Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişimine getiren süreçte, yargı içindeki  terör örgütü mensuplarının çok önemli rolleri olmuştur. Hamdolsun milletimizle birlikte bu darbe girişimlerini başarısızlığa uğrattık. Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Bakın kazıdık demiyorum, kazıyoruz. Daha var.  Bunlar virüs, aynen vücuttaki virüsler gibi. Ama temizleyeceğiz. Çünkü bu milletin bizden isteği bunun temizlenmesi.

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılması sürecinin tamamen demokratik, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinde ülkesinin ve milletinin emrinde görev yapan hakim ve savcılarımızın çok büyük katkısı vardır. Bundan sonra buna siz de katılacaksınız. Buna inanıyorum. Bugün tüm dünyaya, göğsümüzü gererek, Türkiye’nin demokrasi ve özgürlük destanını anlatabiliyorsak bunu hakim ve savcılarımızın o gece gösterdikleri dirayete borçluyuz. O gece milleti ve ülkesi için göreve koşan, günler boyunca hiç dinlenmeden çalışan tüm hakimlerimize ve savcılarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

“Yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz”

Adalet teşkilatımızın içindeki tüm terör örgütü mensuplarını temizlediğimizde bazıları sandılar ki, ortaya bir zafiyet çıkacak, hizmetler aksayacak. Oysa ki tam tersi oldu” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakim ve savcılarımızın gayretleri, Bakanlığımızın aldığı tedbirler, kısa sürede yetiştirilerek adliyelerde göreve başlayan genç arkadaşlarımızla yargı her zamankinden daha güçlü hale geldi. Davalar daha kısa sürede sonuçlandırılıyor, yargı kararlarıyla ilgili tartışmalar giderek azalıyor. Milletimizin bu önemli kuruma olan güveni giderek daha da artıyor” açıklamasını yaptı.

Yargı içinde kamplaşmalara, hizipleşmelere, yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, “Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hakimler, savcılar, adliye personeli lazım. Bağlılığı devlete olmayacak, adına hüküm verdiği milletine hizmet için çalışmayacak, tek ölçüsü hukuk ve adalet olmayacak hiç kimseye o kutsal çatı altında yer yoktur” şeklinde konuştu. “Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz” ifadesini kullanan Erdoğan, “Önümüzde 1960 ve 1980 darbesi, 28 Şubat dönemi ve FETÖ gibi örnekler dururken yargının, hukukun temel ilkeleri ve milletin hizmeti dışında bir yere irtibatlanmasına asla rıza gösteremez, göz yumamayız” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:27
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
  3. Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni
  4. AK Parti
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  6. FETÖ ihanet çetesi
  7. FETÖ
  8. 17-25 Aralık darbe girişimi
  9. 15 Temmuz darbe girişimi
  10. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz
  11. 1960 ve 1980 darbesi
  12. 28 Şubat dönemi

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