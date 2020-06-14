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Gündem

Başkan Erdoğan İstanbul ile ilgili önemli hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında İstanbul ile ilgili önemli bir hedefini açıkladı. Erdoğan, "Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul'umuzu İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 15:48:00 -
Başkan Erdoğan İstanbul ile ilgili önemli hedefini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Her ne kadar bu salgın sağlığımızla alakalı olsa da pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.  Bu süreçte ekonomik olarak en müreffeh ülkelerin kendi vatandaşlarına maske üretmekte dahi zorlandığını asgari sağlık hizmetlerini sağlayamadığını gördük.  Sağlık sigortası olmayan insanların ölüme terk edildiği utanç verici sahnelerle karşılaştık. Sadece maddi zenginliğin sosyal adalete ve eşitliği temin etmeye yetmediği, bu süreçte acı bir şekilde ortaya çıkmıştır.

İstanbul ile ilgili önemli hedef

Vatandaşlarımıza yönelik ekonomik destek paketleri hazırladık. İstihdam rakamlarında olumlu bir ivme yakaladık. Salgın sürecinden güçlenerek çıkmayı planlıyoruz diyen Erdoğan, "Kıtaların ve kültürlerin kavşağında yer alan İstanbul'umuzu İslami finans ve ekonominin de merkezi yapmayı hedefliyoruz" İfadelerini kullandı.

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Yorumlar

İmanlı Ülkücü

öyle bir bakışı var ki sormayın gitsin.Tıpkı moşe dayan gibi.İşte bu benzerlik ve başka sebeplerle büyük devlet nişanına layık görüldü.
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