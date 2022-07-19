Başkan Erdoğan İran'da Astana mesajı

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Hepimiz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Önce dar kapsamlı ve sonra heyetler arasındaki görüşmemizi tamamladık. İstişarelerimizin ilişkimize yeni bir ivme kazandıracağını inanıyorum. Sayın Reisi'nin ortaya koyduğu, İran'ın komşularıyla ilişkileri geliştirme projesini değerli buluyorum. Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz vardı. Maalesef Kovid dolayısıyla bayağı geride kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki kararlı yürüyüşümüz le 30 milyar dolara ulaşacağız. Savunma sanayii , petrol ve doğal gaz alanında atacağımız adımlarla buna ulaşacağız. Türkiye olarak savunma sanayii alanında önemli adımlar attık. Bu konudaki dayanışmamızı çok önemsiyorum. Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. PKK, FETÖ, PYD iki ülke içinde tehlike örgütlerdir. Biz bunları NATO sözleşmesinin içine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun, O ülkenin Huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Dolayısıyla bunlar mücadelede dayanışma göstermeliyiz. Tabii bugün burada yüksek düzeyli işbirliği dışlında Astan 3'lüsü olarak liderler olarak bir araya geleceğiz. Bu Astana sürecinin bir değerlendirme, Astan sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır. Bu vesileyle tüm bakanlara teşekkür ediyorum. Aralarındaki mutabakatı, dayanışmayı özellikle istirham ediyorum"