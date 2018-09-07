Başkan Erdoğan İran'a hareket etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel uçak "CAN" ile Tahran'da gerçekleştirilecek 3'lü zirve için09.10'da İran'a hareket etti.07 Eylül 2018 Cuma 09:39
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti.
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