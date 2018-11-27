Başkan Erdoğan imzayı attı! O isim de artık listede

BM Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listenen kişi, kuruluş ve organizasyonların mal varlılığının dondurulması hakkındaki 5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kararına yapılan ek, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6415 sayılı Terör Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 5'inci maddesi uyarınca alınan kararla, "DAEŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" listesine Birleşik Krallık vatandaşı Anjem Choudary eklendi.

Choudary'nin davası

Daha önce İngiliz Müslüman aktivist olarak bilinen Anjem Choudary, terör örgütü DAEŞ’in propagandasını yapmak ve örgüte destek çağrısında bulunmak suçundan 2016 yılında 5.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Choudary, vaazlarda DAEŞ’e destek çağrısı yapmak ve örgüt propagandası yürütmekten suçlu bulunmuştu.

Batı'da pek çok terör zanlısını etkilemiş radikal ağın lideri Anjem Choudary, 5.5 yıl hapis cezasının yarısını yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. 'İngiltere'nin en tehlikeli adamı' olarak adlandırılan isim, cezasının geri kalanını evde çok sıkı gözetim altında tamamlayacak.