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Gündem Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlık ve kurumlara atamalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 10:06:00 -
Başkan Erdoğan imzaladı! Kritik atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne Yasin Erdoğan atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğündeki, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Selay Mürey ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Emre Ayözen görevden alınırken, Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Fatih Çakmak getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdulkadir Bülent Aytaç, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Zafer Sümengen atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açıkta bulunan Muğla İl Müftülüğüne Yaşar Çapçı, Kültür ve Turizm Bakanlığında açıkta bulunan Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet İhsan Aslanlı, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Ahmet Hacıoğlu getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Artvin İl Müdürü Hayri Yoloğlu görevden alınırken, açıkta bulunan Ağrı İl Müdürlüğüne ise Şükrü Fatih Nurdağlı atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açıkta bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Musa Kaya getirilirken, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan görevden alındı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Erkan Alkan, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Atilla Bayazıt, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ender Muhammed Gümüş, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne de Yusuf Şahinbaş atandı.

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