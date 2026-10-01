İtalya’da rezalete onay: Siyasi ikbal uğruna Müslümanlara darbe

TAHSİN HAN

İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, temel insan haklarını ve dini özgürlükleri açıkça hedef alan yeni bir kararnameye imza attı.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından onaylanan düzenleme ile okullarda Müslüman kadınların dini tercihlerinin bir simgesi olan peçe (burka ve nikap) kullanımı yasaklandı. Özgürlükler ülkesi olma iddiasındaki Avrupa’da, kişisel tercihlere ve inanç özgürlüğüne müdahale niteliği taşıyan bu adım, eğitimde fırsat eşitliğini yok sayan ve ayrımcılığı kurumsallaştıran yeni yaptırımları da beraberinde getiriyor. Alınan karar yalnızca kıyafet özgürlüğünü kısıtlamakla kalmıyor; yabancı öğrencilerin eğitim hakkını da doğrudan sınırlandırıyor. Düzenlemeye göre, 2027-2028 eğitim-öğretim yılından itibaren sınıflarda İtalyanca bilgisi yetersiz görülen yabancı öğrencilerin oranı yüzde 30 ile sınırlandırılacak.

İtalya doğumlu olmayan ya da okul öncesi eğitimi bu ülkede almamış çocukları hedef alan bu kota sistemi, göçmen çocukların topluma uyum sağlamasını kolaylaştırmak yerine onları sistemin dışına itme riski taşıyor.

Benzer şekilde ortaokul ve lise düzeyinde getirilen öğrenim süresi şartı, eğitim hakkının evrenselliği ilkesine aykırı bir tutum sergiliyor.

VELİLERE ZORUNLU DİL YAPTIRIMI

Bireysel hak ihlallerini aile boyutuna taşıyan yeni kararname, okulla iletişim kurmakta zorlanan yabancı velilere de İtalyanca kursuna katılma zorunluluğu getiriyor.

Sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmayan bu baskıcı yöntemler, göçmen toplulukları desteklemek yerine üzerlerindeki denetim ve yaptırım mekanizmalarını artırmayı hedeflerken, aslında yabancı karşıtlığını da açık biçimde ortaya koyuyor.

SİYASİ İKBAL UĞRUNA DİNİ VE İNSANİ HAKLAR HEDEFTE

Yaklaşık dört yıldır iktidarda bulunan ve göreve geldiği günden bu yana göçmen karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Başbakan Meloni, bu olağanüstü kararnameyi yaklaşan seçimler öncesinde sağ seçmenin desteğini konsolide etmek amacıyla bir siyaset aracı olarak kullanıyor. Sağ ittifak içerisindeki aşırı unsurların baskısıyla şekillenen bu otoriter politikalar, İtalya’da İslam karşıtlığının, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının devlet eliyle tırmandırıldığına dair endişeleri güçlendiriyor.

Parlamentonun 60 gün içinde yasalaştırması gereken bu düzenleme, yürürlüğe girdiği takdirde İtalya’daki Müslüman azınlık ve göçmen topluluklar için kişisel hakların, inanç özgürlüğünün ve kamusal alanda var olma hakkının açıkça ihlal edildiği karanlık bir dönemin kapısını aralayacak.