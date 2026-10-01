‘Arınma’ diyen CHP’den yine aynı nakarat! Mersin’deki operasyon için de ‘siyasi’ teranesi!

CHP Mersin İl Başkanı Avukat Koral Ömür, rüşvet operasyonunun siyasi olduğunu öne sürerek, tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Koral Ömür; “Bu sabah Mersin, güne demokrasiye ve halkın iradesine yönelik yeni bir operasyonla uyanmıştır. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Sayın Ahmet Serkan Tuncer ile birçok belediye bürokratı sabaha karşı gerçekleştirilen, hukuki temellerden yoksun operasyonlarla gözaltına alınmıştır. Mersin halkının özgür iradesiyle, rekor oylarla seçtiği belediye başkanlarımıza yönelik bu operasyonlar; demokrasiye ve Mersinlilerin helal oylarına açık bir müdahaledir. Sandıkta kazanılamayan belediyelerin yargı eliyle, baskı altına alınmaya çalışıldığı bu süreç kabul edilemez. Belediye başkanlarımız, kamuoyunun çok iyi bildiği üzere her an görevinin başında, adresi belli, Mersin halkına hizmet etmekten başka gayesi olmayan kent yöneticileridir. Usul ve hukuku hiçe sayarak uygulanan bu yöntem, sadece başkanlarımızı değil, onlara oy veren yüz binlerce Mersinliyi ve demokrasiyi hedef almaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı olarak açıkça ifade ediyoruz: Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz. Sandıkla gelenin siyasi kumpaslarla gitmesine izin vermeyeceğiz. Mersin halkının iradesine, belediyelerimize ve başkanlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Adaletin, hukukun ve demokrasinin hiçe sayıldığı bu süreci anbean, en üst düzeyde takip ediyoruz. Tüm yetkilileri bir an önce bu hukuksuz uygulamadan vazgeçmeye, halkın iradesine saygı duymaya ve gözaltındaki belediye başkanlarımızı derhal serbest bırakmaya davet ediyoruz. Belediye başkanlarımız yalnız değildir. İrademize, kentimize ve geleceğimize yöneltilen bu darbe girişimine karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.