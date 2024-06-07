Başkan Erdoğan imzaladı: Erdoğan kritik ismi görevden aldı yerine Salih Tanrıkulu göreve atandı! Flaş gelişme

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevinden alındı ve bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı.

SALİH TANRIKULU KİMDİR?

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise University of Illinois at Urbana-Champaign'de Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Sayın Tanrıkulu, Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü ve Başkontrolör, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda Gelir İdaresi Grup Başkanı, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.



2013 ile 2015 yılları arasında Avrupa Birliği Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşaviri ve NATO Mali Denetim Kurulu (IBAN) Kurul Üyesi olarak görev yapmıştır. 2015 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi olarak görevine devam eden Sayın Tanrıkulu, 12.01.2017 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye denetim kurulu üyesi olarak seçildi.

Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor. Tanrıkulu, 7 Haziran 2024 tarihinde Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına atandı. Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babasıdır.