Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik ele alındı.28 Kasım 2018 Çarşamba 17:58
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
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