0553 313 94 23

Başkan Erdoğan ile görüştüler diye ceza aldılar

Muğla'da Başkan Erdoğan ile fotoğraf çekilen minibüsçüler, CHP'li belediye tarafından ceza yağmuruna tutuldu.

20 Kasım 2018 Salı 16:10
Başkan Erdoğan ile görüştüler diye ceza aldılar

Muğlalı minibüsçüler, CHP’li belediye ile yaşadıkları sorunu Başkan Erdoğan ile görüştükleri için ‘resmen’ ceza yağmuruna tutuldu. Sudan sebeplerle minibüsçülere binlerce liralık ceza kesildi.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, kentteki minibüsleri otobüs statüsüne geçirmeye kalkışmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. Minibüsçüler şimdi de sorunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri için belediyenin ceza kesip kendilerini icraya verdiğini öne sürdü. Yaşananları anlatan Muğla Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Birliği Başkanı Orhan Can, "Kurban Bayramında Marmaris'te Başkanımız Erdoğan'a durumumuzu ilettik. Bize, 'Bakanlar Kurulu kararına istinaden dönüşüme geçmeyeceksiniz ve aynı tahdidinize devam edeceksiniz' dedi.

Sudan sebepler

Bu görüşme sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan Muğla'ya müfettişler geldi ve soruşturma sonunda bizim haklı olduğumuz ortaya çıktı. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanı Hamdi Alper Kolukısa hakkında 'soruşturma izni' verdi" dedi. Herşeyin bundan sonra başladığına dikkat çeken Başkan Can, "Belediye bu kez, 'bir dakika geç kalktın. Duraktan erken ayrıldın. Yolda yolcu aldın, durağa geç girdin' gibi sudan bahanelerle adeta ceza yağdırmaya başladı. Bu cezaları da icraya veriyorlar. Bir şoför esnafımıza 16 icra evrakı gönderdiler. Marmaris' te şuanda en az 70-75 kişi hacizlik. Muğla'daki icra dairesinde sadece benim bulunduğum Sınırlı Sorumlu Armutalan Karayolu Taşıma Kooperatifi ile ilgili 200 icra evrakı var" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapılmadı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:10
  1. Muğla
  2. minibüsçüler

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah47 dk önce
    Bunlar icralık olunca ... olanlardan.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bakan Varank: "(Sanayi Doktora Programı) 33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı."
  1. Bakan Varank: "(Sanayi Doktora..
  2. Organları 6 kişiye umut olan Mehmet..
  3. Kadayıf pastası tarifi
  4. Derbide Fenerbahçe taraftarına yasak..
  5. Bakan Varank: "120 farklı proje..
  6. İİT'den çocuklar için acil çalışma..
  7. Samet Aybaba'dan öğrencilere spor..
  8. Trabzon'da üst düzey terörist ve eşi..
  9. AİHM'in Demirtaş kararı
  10. Yunanistan'ın kamu borcu artışta
  11. TBMM CHP Disiplin Kurulu, Ardahan..
  12. Öztürk Yılmaz CHP’den ihraç mı edildi?
  13. Türk bilim insanından devrim..
  14. Şişli'de yangın! Çok sayıda ekip sevk..
  15. Kars'taki terör operasyonu
  16. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu!..
  17. DAEŞ'in kritik isimleri Trabzon'da..
  18. Muhasebeci Kenan CHP'den kovuldu!
  19. UEFA 3. VAR kursu İstanbul'da başladı
  20. Vural'dan derbi öncesi "dostluk" çağrısı
Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
"Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

Günün Karikatürü

20 Kasım 2018
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı