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Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:34
Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ziyaret ederek tebrik etti.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün öğleden sonra külliyede ziyaret etti. Kesici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik ziyareti talebinin kendisinden gittiğini söyledi. Kesici, "Sayın Erdoğan'ı seçildiği günün sabahı bir mesaj yayınlayarak tebrik etmiştim. Ve yine kendisini ziyarete gidip tebrik etmek için randevu talebinde bulunmuştum. Bu randevuyu bugün için verdiler. Gitmeden önce Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verdim. Bu medeni bir ziyarettir. Sadece tebrik amaçlıdır" diye konuştu.

Kesici, bakanlık teklifini reddetti

Öte yandan İlhan Kesici 25 Haziran sabahı sosyal medya hesabından, "Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu olsun. En başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kazananları, seçime katılan herkesi ve çok yüksek bir katılımla oy kullanan tüm vatandaşlarımızı can ve gönülden kutluyorum." diye tweet atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Kesici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP milletvekili Kesici ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Erdoğan: Madem şikayetçisin gel bakan ol!

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı! İşte Külliye'deki direniş

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 20:34
  1. İstanbul
  2. İlhan Kesici
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  5. CHP

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