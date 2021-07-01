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Gündem Başkan Erdoğan "hayırlı olsun" deyip duyurdu: 50 milyon aşıldı
Gündem

Başkan Erdoğan "hayırlı olsun" deyip duyurdu: 50 milyon aşıldı

Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamanın 50 milyonu aştığını açıkladı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 12:19:00 -
Başkan Erdoğan "hayırlı olsun" deyip duyurdu: 50 milyon aşıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadelede en etkin silah olan aşıda, 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

 

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