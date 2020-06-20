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Siyaset

Başkan Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında görüşecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:02:00 -
Başkan Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı ile görüşecek

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın, 19-21 Haziran'da Türkiyeye çalışma ziyareti gerçekleştiren Gine Bissau Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Embalo ile İstanbul’da bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, görüşme kapsamında Türkiye-Gine Bissau ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarının ele alınacağı belirtilerek, "İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir." denildi.

 

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