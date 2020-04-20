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Gündem

Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi! 'Sizleri bekliyor' sözleriyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere müjde vererek yazılım öğrenebilmeleri için yeni bir proje başlattıklarını duyurdu.

2020-04-20 20:06:00 -
Başkan Erdoğan gençlere müjdeyi verdi! 'Sizleri bekliyor' sözleriyle duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında gençlere de bir müjde veren Erdoğan, yazılım sektörü için yeni bir proje başlattıklarını duyurarak, sana eğitimler verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

'Evde Kal Türkiye' sloganı ile gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje gerçekleştirilecektir. 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişini kaydettirmektir.

Programı tamamlayanlar, güvenliğinden veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır. Gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir.

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