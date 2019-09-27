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Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX News'in sunucusu Bret Baier'ın en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye'de olduğunu söylemesi üzerine "Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil" dedi.

27 Eylül 2019 Cuma 11:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yayın yapan FOX News kanalında Bret Baier’ın sorularını yanıtladı.

Baier, Erdoğan'a Türkiye'de çok sayıda gazetecinin tutuklu olduğunu söyledi.

Amerikalı gazetecinin, tutuklu gazetecilerin sayısının en fazla olduğu ülke olarak Türkiye'yi göstermesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan gerekli cevabı verdi.

"Gazeteci gibi konuşun"

"Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil." diye sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı, "Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan, bir DEAŞ mensubu kişi gazeteci diye serbest kalsa ABD’de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 11:52
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. FOX News
  4. FOX

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah8 dk önce
    Ayar verdiği falan da yok ha. Tamam tutukladık ama sor bir neden tutukladık diyor. Yani hakim gibi konuşan kendisi.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu13 dk önce
    Dışarıda her şeye ayar verdi de içeride her şeyin ayarını bozdu. eğitim, adalet, ekonomi, ahlak Allah'a emanet.

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