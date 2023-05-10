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Siyaset Başkan Erdoğan flaş gelişmeyi duyurdu: 14 Mayıs'tan sonra gündeme getireceğiz
Siyaset

Başkan Erdoğan flaş gelişmeyi duyurdu: 14 Mayıs'tan sonra gündeme getireceğiz

Yeniakit Publisher
2023-05-10 13:15:00 -
Başkan Erdoğan flaş gelişmeyi duyurdu: 14 Mayıs'tan sonra gündeme getireceğiz

Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümünde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra sivil ve özgürlükçü bir Anayasa hazırlanmasını Meclis'in gündemine getireceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın 155. Kuruluş Yıldönümünde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yargı kurumlarımıza saldıranlar hala varsa da artık bu taktik söylemlere kimse itibar etmiyor. Milletimiz, yargı kurumlarına giderek daha çok güvenmektedir.

 Meclis'imizin gündemine tekrar taşıyacağız

Türkiye'yi milli iradenin eliyle hazırlanmış sivil ve özgürlükçü bir Anayasa'ya kavuşturmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılımızın en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem Meclis'imizin gündemine tekrar taşıyacağız.

Demokrasi tarihimizin en yüz kızartıcı dönemi 28 Şubat'ta kimin nerede durduğu hafızalarımızda hala tüm ayrıntılarıyla canlıdır. Ülkemizde bu utancı yaşatanların hiçbirini asla unutmayacağız. Biz böyle bir iklimde siyasete yeni bir ses getirerek milletimizden yetki istedik. Son 21 yılda bu ülkede her ne yapılmışsa gerisinde asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini telafi etme çabası vardır. Türkiye'ye o kadar çok vakit kaybettirdiler ki kaybedecek tek bir anımız yoktu. Güven ve istikrar iklimini zehirleyerek siyaseti ve yönetimi rayından çıkarma çabaları bizim dönemimizde de hiç eksik olmadı. Ama önceki dönemlerden farklı olarak biz dirayetli ve kararlı duruşumuzla milletimizin desteğini hep yanımızda tutmayı başardık.

 Gençlere hem sahip olduğumuz imkanları hem de hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz

Ülkemizde bizlerin yaşamadığı sıkıntıların hiçbirini yaşamamış bir nesil var. Bu yeni nesle, demokraside, özgürlüklerde, hukuk devletlerinde bugün bulunduğumuz yerin kıymetini anlatmakta zorlanıyoruz. Çünkü gençlerimiz mukayesesini eski Türkiye'yle değil, kendilerine göre çok daha iyi uygulamalara sahip ülkelerle yapıyorlar. Halbuki biz her ülkenin kendi hikayesinin olduğunu, ülkemizin hikayesinin de hiç kolay yazılmadığını çok iyi biliyoruz. Bunun için gençlere hem sahip olduğumuz imkanları hem de hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz."
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