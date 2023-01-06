Başkan Erdoğan "FIRTINA Obüsleri"nin teslimat törenine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Pazartesi günü Sakarya’daki Tank Paleti Fabrikası’na bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaret kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, "Yeni Nesil FIRTINA Obüsü" yeni parti teslimatı gerçekleştirilecek.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; BMC ana yükleniciliğinde seri üretimi yapılan Yeni Nesil FIRTINA Obüsleri’nin yeni parti teslimatı, gelecek hafta yapılacak.

Bu kapsamda Başkan Erdoğan, 9 Ocak Pazartesi günü, FIRTINA Obüsleri’nin üretiminin gerçekleştirildiği Sakarya’daki Tank Paleti Fabrikası’na bir ziyaret düzenleyecek. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında düzenlenecek tören ile Yeni Nesil FIRTINA Obüsleri, kullanıcısına teslim edilecek.

9 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek tören ile tek seferde en yüksek adetli Yeni Nesil FIRTINA Obüsü teslimatı gerçekleştirilmiş olacak.

Yeni nesil FIRTINA obüsü

T155 FIRTINA Obüsü üzerinden geliştirilen Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, çok daha modern elektronik alt sistemlerle donatılmış bir platform olarak öne çıkıyor. Obüslerin üç adetlik ilk teslimatı, 3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Motor ambargosu sebebiyle eldeki güç gruplarıyla üretimi gerçekleştirilen ilk 3 adetlik Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nden sonra, kamuoyuna herhangi bir yeni teslimat haberi yansımamıştı. 9 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek obüslerin, hangi güç grubuyla teçhiz edildiği henüz belirsizliğini koruyor.

Yeni Nesil FIRTINA Obüsü Projesi kapsamında ASELSAN; Elektrik Tahrikli Kule ve Namlu Yönlendirme Birimi, K/M Obüs Atış Kontrol Sistemi, Tam Otomatik Mühimmat Doldurma Sistemi, Barut Koşullandırma Birimi, İklimlendirme Sistemi ve SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) donanımlarını başarılı bir şekilde FIRTINA-II Obüsü’ne entegre etti. Bu kapsamda Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nün atış testleri, 2018 yılı içerisinde başarıyla icra edildi.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 140 adet Yeni Nesil FIRTINA Kundağı Motorlu Obüs (KMO) Sistemi üretilmesi planlanıyor.

Yeni Nesil FIRTINA Obüsü özellikleri

Performans

MAKS. HIZ

65 km/sa

MAKS. YAN EĞİM

30%

TIRMANMA KABİLİYETİ

60%

SUDAN GEÇME

150 cm

HENDEK GEÇİŞ

280 cm

HAREKET SIĞASI

360 km

Ateş Gücü

155 mm Ana Silah

155 mm’lik mühimmat

Kule Magazininde 30 Adet

Kule Magazininde 30 Adet

Motor

8 Silindirli, 1000 BG, Elektronik Kontrollü Motor

Atış Kontrol Sistemi

Yeni Nesil Atış Kontrol Sistemi

Geliştirilmiş Otomatik Mühimmat Yükleme Sistemi

Yeni Nesil İlk Hız Ölçme Radarı (İHÖR)

Barut Koşullandırma Sistemi

Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi

Otomatik Namlu Yol Kilidi

Bekâ

Yüksek Balistik Koruma

KBRN Koruma Sistemi

Personel ve Güç Grubu Bölmesi için

Otomatik Yangın Söndürme Sistemi

Sisleme Sistemi

Yardımcı Sistemler

Yeni Sürücü Görüş Sistemi (İleri/Geri – Termal/TV)

Geliştirilmiş Yardımcı Güç Sistemi

İklimlendirme Sistemi

Yenileştirilmiş Led Aydınlatma Donanımı

Transmisyon

4 İleri, 2 Geri

Otomatik Kontrollü Transmisyon

Süspansiyon

Hidropnömatik Süspansiyon

Yenileştirilmiş Palet Askı Donanımı

Mürettebat

5 PERSONEL

Top Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Doldurucu Yardımcısı, Sürücü

Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

Termal ve TV Görüş Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği

Otomatik Hedef Takibi

Taşınabilirlik için UKSS Platformunu Kule Gerisine

Yatırma ve Sabitleme Yeteneği

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