Başkan Erdoğan "FIRTINA Obüsleri"nin teslimat törenine katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "FIRTINA Obüsleri"nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslimat töreni için Sakarya’daki BMC tesislerini ziyaret edecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ocak Pazartesi günü Sakarya’daki Tank Paleti Fabrikası’na bir ziyaret düzenleyecek. Ziyaret kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, "Yeni Nesil FIRTINA Obüsü" yeni parti teslimatı gerçekleştirilecek.
SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; BMC ana yükleniciliğinde seri üretimi yapılan Yeni Nesil FIRTINA Obüsleri’nin yeni parti teslimatı, gelecek hafta yapılacak.
Bu kapsamda Başkan Erdoğan, 9 Ocak Pazartesi günü, FIRTINA Obüsleri’nin üretiminin gerçekleştirildiği Sakarya’daki Tank Paleti Fabrikası’na bir ziyaret düzenleyecek. Erdoğan’ın ziyareti kapsamında düzenlenecek tören ile Yeni Nesil FIRTINA Obüsleri, kullanıcısına teslim edilecek.
9 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek tören ile tek seferde en yüksek adetli Yeni Nesil FIRTINA Obüsü teslimatı gerçekleştirilmiş olacak.
Yeni nesil FIRTINA obüsü
T155 FIRTINA Obüsü üzerinden geliştirilen Yeni Nesil FIRTINA Obüsü, çok daha modern elektronik alt sistemlerle donatılmış bir platform olarak öne çıkıyor. Obüslerin üç adetlik ilk teslimatı, 3 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilmişti.
Motor ambargosu sebebiyle eldeki güç gruplarıyla üretimi gerçekleştirilen ilk 3 adetlik Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nden sonra, kamuoyuna herhangi bir yeni teslimat haberi yansımamıştı. 9 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek törenle Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek obüslerin, hangi güç grubuyla teçhiz edildiği henüz belirsizliğini koruyor.
Yeni Nesil FIRTINA Obüsü Projesi kapsamında ASELSAN; Elektrik Tahrikli Kule ve Namlu Yönlendirme Birimi, K/M Obüs Atış Kontrol Sistemi, Tam Otomatik Mühimmat Doldurma Sistemi, Barut Koşullandırma Birimi, İklimlendirme Sistemi ve SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) donanımlarını başarılı bir şekilde FIRTINA-II Obüsü’ne entegre etti. Bu kapsamda Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nün atış testleri, 2018 yılı içerisinde başarıyla icra edildi.
Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 140 adet Yeni Nesil FIRTINA Kundağı Motorlu Obüs (KMO) Sistemi üretilmesi planlanıyor.
Yeni Nesil FIRTINA Obüsü özellikleri
Performans
MAKS. HIZ
65 km/sa
MAKS. YAN EĞİM
30%
TIRMANMA KABİLİYETİ
60%
SUDAN GEÇME
150 cm
HENDEK GEÇİŞ
280 cm
HAREKET SIĞASI
360 km
Ateş Gücü
155 mm Ana Silah
155 mm’lik mühimmat
Kule Magazininde 30 Adet
Kule Magazininde 30 Adet
Motor
8 Silindirli, 1000 BG, Elektronik Kontrollü Motor
Atış Kontrol Sistemi
Yeni Nesil Atış Kontrol Sistemi
Geliştirilmiş Otomatik Mühimmat Yükleme Sistemi
Yeni Nesil İlk Hız Ölçme Radarı (İHÖR)
Barut Koşullandırma Sistemi
Elektrikli Top/Kule Takat Sistemi
Otomatik Namlu Yol Kilidi
Bekâ
Yüksek Balistik Koruma
KBRN Koruma Sistemi
Personel ve Güç Grubu Bölmesi için
Otomatik Yangın Söndürme Sistemi
Sisleme Sistemi
Yardımcı Sistemler
Yeni Sürücü Görüş Sistemi (İleri/Geri – Termal/TV)
Geliştirilmiş Yardımcı Güç Sistemi
İklimlendirme Sistemi
Yenileştirilmiş Led Aydınlatma Donanımı
Transmisyon
4 İleri, 2 Geri
Otomatik Kontrollü Transmisyon
Süspansiyon
Hidropnömatik Süspansiyon
Yenileştirilmiş Palet Askı Donanımı
Mürettebat
5 PERSONEL
Top Komutanı, Nişancı, Doldurucu, Doldurucu Yardımcısı, Sürücü
Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
Termal ve TV Görüş Lazer Mesafe Ölçme Yeteneği
Otomatik Hedef Takibi
Taşınabilirlik için UKSS Platformunu Kule Gerisine
Yatırma ve Sabitleme Yeteneği
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