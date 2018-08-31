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Başkan Erdoğan: FETÖ tüm dünya için bir tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'nün sadece Türkiye değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunu belirtti.

31 Ağustos 2018 Cuma 00:59
Başkan Erdoğan: FETÖ tüm dünya için bir tehdit

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştireceği Kırgızistan ziyareti öncesinde, ülkedeki Erkin Too gazetesi için Türk-Kırgız ilişkilerine dair, "Ata Yurdu Kırgızistan'la Çok Yönlü Bağlarımızı Güçlendiriyoruz" başlıklı bir değerlendirme kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye değil, tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurguladı. FETÖ'nün, DEAŞ ya da PKK/YPG gibi küresel bir tehdit olduğunu belirten Erdoğan, "Küresel terör tehdidi karşısında halklarımızın güvenliğini sağlamak için el ele vererek mücadele etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

'ÇÖZÜMLER ÜRETECEĞİZ'

Makalesinde, Türkiye'nin daha güçlü ve etkin yönetim anlayışıyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sağlayacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğini anlatan Erdoğan, bu dönüm noktasıyla dış politikada da küresel sistemin zincirlerini kıracak yeni açılım stratejileri yürütmeye başladıklarını ifade etti. Erdoğan, eşitsizliğin ve adaletsizliğin hüküm sürdüğü küresel sistemin, insani değerleri göz ardı eden ve artık tahammül sınırlarını aşan sorunlarına karşı Türkiye'nin gerçek dost ve müttefikleriyle el ele verip çözümler üreteceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 00:59
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. fetö

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