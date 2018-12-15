Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Fransa'daki sarı yeleklilerden örnek vererek halkı sokağa davet eden FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a sert sözler söyledi.

"Bu ne terbiyesizliktir"

Erdoğan konuşmasında, "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen napıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler." dedi.