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Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV sunucusu Fatih Portakal'ın halkı sokağa davet etmesine ateş püskürdü.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:02
Başkan Erdoğan, Fatih Portakal'a ateş püskürdü! 'Bu ne terbiyesizliktir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Fransa'daki sarı yeleklilerden örnek vererek halkı sokağa davet eden FOX TV sunucusu Fatih Portakal'a sert sözler söyledi.

"Bu ne terbiyesizliktir"

Erdoğan konuşmasında, "Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen napıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler." dedi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:02
  1. Denizli
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Fatih Portakal

YORUM YAZ

  • MuhammadMuhammad24 dk önce
    ... islamdan baska bir sey anlamaz
  • hayathayat25 dk önce
    adamın söylediği başka ve söylediği doğruydu... amaaaaa yandaş medya ve troller fatih portakal milleti meydana davet ediyor diye yalan haberler yaptılar.. siz ey yandaşlar ve troller müslümanız diyorsunuz ama iftirada üstünüzee yok. sizin Allah korkunuz da kalmamış... yandaş medya ve trolleri iftira ve yalanlarını anladım onlar iktidarın nimetlerinden faydalanmak için iftira ve yalana başvuruyor.. ya cumhurbaşkanına ne oldu da bu yalanlara kanıyor.. demek ki hepsi aynı...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş33 dk önce
    aynı zamanda chpkk nın amundaroğluda aynısını söyledi. ikisinide tıkın içeri. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri pi.leridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge pi.i abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır (gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
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