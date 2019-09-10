Başkan Erdoğan, faize karşı katılım finans sisteminin geliştirileceğini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası’nda düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Konferansı’nda finans dünyasına ufuk açacak mesajlar verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Marmara Üniversitesi’nin birlikte çalıştığı alternatif finans konusunun ekonomiye yeni bir soluk getireceğini söyledi.

Bu düzen son bulacak

Finansal sistemin mevcut yapısını eleştiren Erdoğan, ekonomideki temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan sistemin görevini hakkıyla yerine getiremediğini belirterek, ‘’Üretimin ve refahın artışına katkı yapması gereken sistem maalesef ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma gelmiştir’’ dedi.

Diğer tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği bu sağlıksız yapının sürdürülemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bize göre adaletsizliği sürekli büyüten bu sistem, tüm unsurlarıyla tartışılmalı, uzlaşma yoluyla yeniden inşa edilmelidir. Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi, inancımızın buna cevaz vermemesinin yanında sistemin insani yükünün de ağırlaşmış olmasıdır” dedi.

Risk paylaşımı esas alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığın aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inandığını söyledi. Alternatif finansal işlemlerin dünyada süratle yaygınlaştığını, benimsendiğini, derinlik kazandığını anlatan Erdoğan, “Risk paylaşımı yoluyla başka insanların üretimlerine katılımı esas alan yeni finans modellerini de tercih oranı giderek artıyor. Dün bunları söylediğimiz için bize saldıranlar, şimdi bu sistemi ciddi ciddi konuşuyor, tartışıyor, hatta çeşitli şekillerde uyguluyorlar. Türkiye’nin bu konuda geç kaldığını, geride kaldığını düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur ve kararlı adımlar atacak, ülkemizi bu alanda da hak ettiği yere getireceğiz” şeklinde konuştu.

Paylaşmayı, üretimi ve ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bir finansal model olan katılım finansının risk paylaşımına ve varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ettiğini belirten Erdoğan, İslami hassasiyetlerin ötesinde evrensel ahlaki değerleri göz önünde bulunduran bu modelin tüm insanlığın sıkıntılarına çözüm getireceğine inandığını dile getirdi.

Yeni hedef yüzde 15

Katılım finans bankacılığının mevcut durumunu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Üzülerek belirtmeliyim ki ülkemizde katılım finans hakettiği ve olması gereken yerin çok gerisindedir. Katılım finans kurumlarımızın payı toplam bankacılık varlıkları içinde yüzde 5’ler seviyesindedir. Bununla bir yere varmak mümkün değil. Bu oranı çok daha yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz 2025 yılı itibariyle katılım finansın bankacılık varlıkları içindeki payının yüzde 15 seviyesine çıkmasıdır. Bunu başarmamız lazım. Bunun için herkesten gayret ve destek bekliyoruz” diye konuştu.

İFM, 2022 başında hayata geçecek

Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nin ilgili kurumların destek ve çabalarıyla en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini beklediklerini belirterek, “Nasıl siyasi alanda bölgesel ve küresel düzeyde söz sahibiysek finans alanında da aynı şeyi inşallah başaracağız. İstanbul’u küresel bir finans merkezi yapma hedefimiz işte bunun için çok önemlidir. Çok geciktik. İstanbul finans merkeziyle bu alanda dünyadaki önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz” diye konuştu.

Ortaklık modeli hayata geçirilmeli

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, konferanstaki konuşmasında, yüksek faize dikkat çekerek,“Yüksek faiz illetine bulaşmadan üretim ve ortaklık modelleri hayata geçirmek önem taşımaktadır” dedi ve alternatif finansman modellerini ele alınması gerektiğinin altını çizdi.