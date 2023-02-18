Başkan Erdoğan EYT'de son sözü söyledi

10 ili yıkan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milyonlarca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) beklediği düzenleme ilgili bir erteleme olup olmadığı gündeme getirilmişti. Bazı basın yayın organlarında konunun AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görüşüldüğü ve EYT düzenlemesinin bir yıl ertelenmesi önerisi getirildiği iddia edilmişti.

Haber7.com AK Parti MYK’da konunun gündeme gelmediği bilgisine ulaştı. Ancak MYK toplantısından daha önce konunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a aktarıldığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise, "İnsanlara söz verdik" ifadelerini kullanarak EYT düzenlemesinin mevcut haliyle Meclis’ten geçirilmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

AK Partili üst düzey kaynaklardan alınan bilgiye göre, Meclis’in bu hafta toplanması halinde EYT’nin de gündeme alınacağı dile getirildi.

TBMM 21 Şubat'ta açılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş 14 Şubat tarihinde twitter hesabından Meclis’in açılacağı tarihle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler doğrultusunda, depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz.

Bu nedenle TBMM'ye 21 Şubat'a kadar ara verme kararı aldık. TBMM, 21 Şubat Salı günü saat 15.00'ten itibaren gündeminde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecektir.

2 milyon 250 bin kişi emekli olacak

EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 milyon 250 bin kişinin hemen emekli olması, 4 milyon kişinin ise 3-4 yıl içerisinde prim günlerini doldurdukça emeklilik hakkı kazanması bekleniyor.

Teklif 4 maddeden oluşuyor

AK Parti ve MHP milletvekilleri ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin imzasını taşıyan teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

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