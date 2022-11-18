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Siyaset Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü
Siyaset

Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 20:16:00 -
Başkan Erdoğan Ersin Tatar ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıl dönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.

 

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