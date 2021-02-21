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Siyaset Başkan Erdoğan Emin Saraç Hoca'nın kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu
Siyaset

Başkan Erdoğan Emin Saraç Hoca'nın kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu

Hadis alimi Muhammed Emin Saraç Hoca'nın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabri başında Fatiha Suresi'ni okudu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 20:21:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hoca için Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, Muhammed Emin Saraç Hoca'nın mezarı başında Fatiha Suresi'ni okudu.

Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi

Türkiye'nin önemli hadis âlimlerinden Muhammed Emin Saraç, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından vasiyeti üzere Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede cuma günü yaşamını yitiren Saraç'ın cenazesine öğrencileri, sevenleri ve üst düzey devlet adamları katıldı.

Cenaze törenine çok sayıda siyasetçi katıldı

Namaz öncesinde babasının cenazesi başına gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, dua etti. Saraç'ın öğrencilerine Kuran-ı Kerim cüzü dağıtılarak hatim okundu. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, eski Başbakan Tansu Çiller ve çok sayıda siyasetçi de katıldı.

 

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