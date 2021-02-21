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Siyaset Başkan Erdoğan, Emin Saraç Hoca'nın cenaze törenine katılacak
Siyaset

Başkan Erdoğan, Emin Saraç Hoca'nın cenaze törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M. Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına katılacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 06:51:00 -
Başkan Erdoğan, Emin Saraç Hoca'nın cenaze törenine katılacak

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç için yarın öğle namazının ardından Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine iştirak edecek.

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