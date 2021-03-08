  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Başkan Erdoğan duyurdu: İkinci sıradayız
Siyaset

Başkan Erdoğan duyurdu: İkinci sıradayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği zirvede önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 12:58:00 -
Başkan Erdoğan duyurdu: İkinci sıradayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video konferansla katıldı. Yatırımcılara çağrıda bulunan Erdoğan, 'Büyümede Çin'den sonra ikinci sıradayız' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Boğaziçi zirvesinin başarılı geçmesini diliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle zirveyi hibrit programla gerçekleştiriyoruz. Geride bıraktığımız sene ekonomiler daralmış, işsizlik oranlarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Türkiye salgının ilk yılını en az hasarla atlatan nadir ülkelerden biridir.

En sıkıntılı günlerinde 157 ülke, 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım ve destekte bulunduk. 311 milyar lirayı bulan kaynak kullanarak her bir vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık. Türkiye 1.8'lik büyüme oranıyla Çin'den sonra ikinci sırada yer almıştır. Son dönemde ülkemize uluslararası sermaye girişlerinin arttığını görüyoruz.

İnşallah bu ivmeyi önümüzdeki dönemde de devam ettirmekte kararlıyız. Sosyal paydanın gözetilmediği, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım eksik kalmış bir yatırımdır. Etki yatırımının daha fazla öne çıkacağını düşünüyoruz. Biz de gerek cumhurbaşkanlığı ve gerek kurumlar aracılığıyla etki yatırımı çalışmalarına gereken desteği vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?
Dünya

Papa Francıscus'un Irak'ı ziyaretinin perde arkası: Salahaddin Muhammed davete neden icabet etmedi?

Katoliklerin Dini Lideri Papa Franciscus'un Irak ziyaretinin perde arkası, Kürdistan İslami Birlik Partisi Lideri Salahaddin Muhammed Bahaud..
Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı
Gündem

Türkiye'den dünyayı şaşırtan bomba hamle! Erdoğan hepsini geride bıraktı

Türkiye'nin 2003-2021 yılları arasında Afrika kıtasına yönelik faaliyetleri, African Business dergisinin Mart 2021 sayısının geniş yer buldu..
Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!
Dünya

Gültan Kışanak'ın İsviçreli kardeşlerinden dayanışma videosu: Hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar!

Terör örgütü üyesi olmakla terör proporgandası yapmak suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderilen HDP'li Gülten K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay