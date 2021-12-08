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Gündem Başkan Erdoğan duyurdu: Aralık'ta hesaplarda olacak
Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Aralık'ta hesaplarda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu..

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:07:00 - 2021-12-08 19:48:43
Başkan Erdoğan duyurdu: Aralık'ta hesaplarda olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bütçe görüşmelerinin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, şehit yakınlarına galiz küfürler eden bir milletvekilinin terbiyesizliğinin şokunu henüz üzerine atamamışken bu defa Genel Kurul'da yaşanan bir edepsizlik örneğiyle sarsılmıştır. Üstelik bu edepsizlik, ikinci büyük partinin genel başkanı tarafından sergilenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kafaları dumanlı arkadaşlarıyla atıp tuttuğu ortam sanan bu arkadaşa Yunus şiiriyle cevap vermek istiyorum: İlla edep, illa edep...

Hiç kimsenin partisinde, kendi dost ortamında, evinde nasıl davrandığına elbette karışmayız. Ama buradan herkesi TBMM'nin asaletine, nezaketine, izzetine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek de bizim görevimizdir.

(Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olması) Kendisinin üstlendiği görevi, maliye politikamızı yeni ekonomi programımız doğrultusunda güçlü şekilde yürüteceğine inanıyorum.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyareti) Katar'ın ülkemize yapması konusunda daha önce mutabakatta kaldığımız 15 milyar dolara ek yatırımlar konusunda da kapsamlı görüşmeler yaptık.

Katar'la bugüne kadar 84 mutabakat imzalayarak işbirliğimizi ileri seviyeye yükselttik.

(BAE Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyareti) Önümüzdeki aylarda yapacağımız mukabil ziyaretle BAE ile başlattığımız yeni dönemi hızla daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'nin yatırım atağı sürmektedir.

Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çetelerin reçetelerinde değil, istihdam ve üretimde görüyoruz.

Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri alanda Türkiye güç haline gelsin diyoruz, bu zihniyet ülkemizi tüm iddialarından vazgeçirerek eskiye döndürmek istiyor.

Ekonomide yaşanan büyük değişimi mecrasından saptırmak isteyenler var. Ülkemizi istihdam ve büyümeyle ileriye taşıyacağız.

Her seferinde yarım kalan büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecektir. Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır.

Çiftçilere müjde

Bir müjde de çiftçilerimize vermek istiyorum: Buğday, arpa, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimiz verim kaybına uğradı. Üreticilerimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini Aralık ayının ikinci haftasında çiftçilerimizin hesaplarına yatırıyoruz.

Her şikayeti dinliyor, her sıkıntıyı takip ediyoruz. Buradan tüm bakanlıklarımıza, belediyelerimize talimat veriyorum, girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan ve stokçuluğa yönelen kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. İdari ve hukuki işlemlerle kendi ülkesine ve milletine karşı suç işleyen herkesin yakasına yapışılacaktır. Bu konunun serbest piyasa ekonomisiyle uzaktan, yakından ilgisi yoktur.

Dövizi olanlara çağrı

Bankada, yastık altında parası, özellikle dövizi olan bireylere ve kurumlara çağrı yapmak istiyorum: Herkesi yatırım, istihdam, üretim temelleri üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomik politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye devam ediyorum. Fiyat ve kur artışlarının neden olduğu dalgalanma bir süre sonra duracaktır. Ama yatırımların getirdiği istikrar devam edecektir.

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