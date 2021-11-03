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Siyaset Başkan Erdoğan: Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz
Siyaset

Başkan Erdoğan: Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan "Millete hizmet yolunda durmaksızın çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:31:00 -
Başkan Erdoğan: Durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, #MilleteHizmetYolunda durmaksızın çalışmaya ve Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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