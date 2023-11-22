Başkan Erdoğan dünyaya seslendi: Tahammül sınırı aşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"- Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır.

- Elini vicdanına koyan herkesin kabul edeceği üzere bu yaşananların (İsrail'in Gazze'ye saldırıları) hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz.

- Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan trajedi artık insanlığın tahammül sınırlarını aşmıştır. Yaşananların hiçbiri kendini savunma hakkıyla açıklanamaz. Burada savaş suçu, insanlığa karşı suç işlenmektedir. Biz hiçbir şekilde sivillere dönük eylemleri masum ve meşru görmüyoruz. Buradaki liderleri de Müslüman, Hristiyan, Yahudi diye ayırmadan tepki vermeye davet ediyorum.

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- Son olaylarla birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Sizleri (G20 liderleri) iki devletli çözümün tesisinde inisiyatif almaya çağırıyorum.

- Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız. İnsani yardımlarımızı da devam ettiriyoruz.

- Dört günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda da olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Kalıcı ateşkese vesile olmasını temenni ediyorum."

HAMAS'LA İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMASI

Hamas ve İsrail, esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakılması kapsamında 4 günlük geçici ateşkes konusunda anlaştı.

İsrail'le Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre;

Ateşkes 4 gün sürecek,

Ateşkes, Gazze'nin güneyinde tüm gün, kuzeyinde ise günde 6 saat (10.00-16.00 arasında) uygulanacak,

Gazze'nin güneyine de kuzeyine de akaryakıt ve yardım girişine izin verilecek,

Kuzeyden Gazze'nin güneyine geçmek isteyenler için Salahaddin Yolu bombalanmayacak,

Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.