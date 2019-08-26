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Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor

Bir dönem Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yayımladığı, günümüzde ise Ersoy ailesi tarafından çıkarılan Sebîlürreşad dergisinin 111. Yıl kutlamasına dikkat çeken isimler davet edildi. Kutlamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni parti hazırlığında olan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan’ın davet edilmesi dikkat çekti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
Başkan Erdoğan, Davutoğlu, Babacan ve Gül bir araya geliyor

Mehmet Akif Ersoy’un yayımladığı, günümüzde de Ersoy ailesinin katkılarıyla çıkan Sebîlürreşad dergisinin 111. Yıl kutlaması Ankara Ak Plaza’da 3 Eylül akşamı gerçekleştirilecek.

Kutlama organizasyonu, iktidar ve muhalefetin liderleri ile fikir ve sanat hayatımızın önemli isimlerini aynı masa etrafında buluşturması bekleniyor. Mehmet Akif Ersoy’un ailesi adına Kızı Su’ad Ersoy’un Kızı Selma Ersoy Argon’un da katılacağı yemeğe başta Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan olmak üzere kabine üyeleri ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Meral Akşener davet edildi.

Yeni parti hazırlığındaki isimler davet edildi

Ayrıca organizasyona aralarında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile eski bakanlardan Ali Babacan’ın da davet edilmesi dikkat çekti.

Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, devlet protokolüne davetiye gönderdiklerini söylerken, “Mehmet Akif hem milli şairimiz hem de ortak değerimizdir. Siyaset dışı ve üst kimliğimizdir. İç politik tartışmalar ile ilgilenmiyoruz Akif dostlarını bir arada olması, aynı sofrayı paylaşması ülkemizin geleceği adına umut ışığı olacaktır” dedi. İşte o programın davetiyesi:

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:32
  1. Ankara
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan
  4. Abdullah Gül

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