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Gündem Başkan Erdoğan' dan savaş uçağı Eurofighter Typhoon ve F-16 için alternatif açıklaması! Belli oldu
Gündem

Başkan Erdoğan' dan savaş uçağı Eurofighter Typhoon ve F-16 için alternatif açıklaması! Belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-06 20:28:00 - 2023-12-06 20:29:49
Başkan Erdoğan' dan savaş uçağı Eurofighter Typhoon ve F-16 için alternatif açıklaması! Belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savaş uçakları ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin alternatif uçakları neler? Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri'nin, 4.5 nesil bir savaş uçağı arayışında olduğu biliniyor. Eurofighter Typhoon ve F-16...

Türkiye’nin İngiltere’den tedarik etmeyi hedeflediği Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alternatifler vurgusu yaptı.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, “Bir diğer konu da Eurofighter Typhonn meselesi… Kaldı ki Eurofighter konusunda da aslında İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Türkiye’nin ABD’den tedarik etmeyi planladığı F-16 Blok 70 savaş uçaklarına değinen Erdoğan, “F-16 meselesinde biz muhataplarımıza dedik ki ‘Amerika Birleşik Devletleri’nin kongresi varsa bizim de kongremiz yani Meclisimiz var.’ Parlamentomuzdan nihai karar çıkmadıktan sonra söyleyecek herhangi bir şey yok.

Ben Cumhurbaşkanı olarak bunu parlamentoya sevk ettim ve bana teşekkür ettiniz. Görevimi yaptım ama sizlerden de bir şey bekliyorum. Sizler de eş zamanlı olarak bu konuda kongrenizden bunu geçirin, beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım. diyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin alternatif uçakları neler?

Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri’nin, 4.5 nesil bir savaş uçağı arayışında olduğu biliniyor. Eurofighter Typhoon ve F-16 Blok 70 haricinde pazarda, Fransız yapımı Dassault Rafale ve İsveç yapımı SAAB Gripen gibi seçenekler kalıyor. Ancak gerek bu uçaklarda yer alan ABD ve Alman yapımı parçalar gerekse iki ilişkiler sebebiyle Rafale ve Gripen seçeneği de çok mümkün gözükmüyor.
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Böyle bir tabloda alternatif olarak, Çin ve Rus yapımı savaş uçaklarıyla Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçağı kalıyor. Üç alternatifte yer alan uçaklar da NATO standardı dışında olduğu için olası bir tedarikte, uçakların Türk aviyonikleriyle teçhiz edilmesi hususu gündeme gelebilir. Ancak burada diğer önemli bir hususun, bahsi geçen 4.5 nesil savaş uçağının tedarik takvimi ile Milli Savaş Uçağı KAAN’ın harbe hazır hale gelmesinin planlandığı 2034 yılı arasındaki makas olduğu değerlendiriliyor.

 

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