Başkan Erdoğan: Daha cesur kararlar alacağız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'u küresel finans merkezi yapma hedefinde çok geciktik. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğin dünyasına faize dayalı bir sistemin yerini katılımcılığın aldığı yeni, bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde alternatif finans konusunda daha cesur kararlar alacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün de ekonomide temel işlevi tasarruflarla reel yatırımlar arasında köprü kurmak olan Finansal sitemin mevut yapısıyla görevini hakkıyla yerine getiremediğini görüyoruz. Ekonominin tamamına hükmeden ve istikrarı tehdit eden bir konuma gelmiştir. Adeta tüm sektörlerin finans sektörünü beslediği bu yapının sürdürülemez olduğu ortadadır. Bu ekonomik sistemin çökmesi kaçınılmazdır.

Faize dayalı sisteme karşı çıkmamızın sebebi sistemin insani yükünün ağırlaşmış olmasıdır. Yeni finans modellerini tercih oranı giderek artıyor.

17-25 Aralık darbe girişiminin hedefinde ekonomimizin omurgasını oluşturan projelerde vardı. Küresel ekonomide işaretleri görülen yeniden yapılanma eğilimini fırsat olarak görüyoruz.

Dünyada gelir ve servet dağılımı gittikçe bozulurken ülkelerin kendi içerisinde makas sürekli açılırken oturup bu düzenin üzerimize yıkılmasını bekleyemeyiz. Küresel ekonomik ve finansal sitemin hiç vakit kaybedilmeden dönüştürülmesi insan odaklı ve üretimin asli unsur bir yapıya süratle gelmesi gerekiyor.

ÇOK GECİKTİK

İstanbul'u küresel finans merkezi yapma hedefinde çok geciktik. İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) en geç 2022 yılı başında hayata geçirilmesini bekliyoruz. İstanbul finans merkezi ile dünyada önemli merkezlerden biri olmanın peşindeyiz. İstanbul finans merkezi'nin kısa sürede bölgenin yegane çekim merkezi olacağına inanıyoruz. Daha cesur kararlar alacağız. Bu dönemde kamu dışındaki bankacılık sistemimizi reel sektöre yeteri kadar destek sağlamadı.

Üreten istihdam eden ihracat ve yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Çözümü kazandığı topraklarda arayan reel sektör mensuplarına teşekkür ediyorum. Her kriz fırsattır, bankacılık dışı finansal kesimin büyümesine yönelik adımlar atıyoruz. Katılım bankacılığına karşı çıktım böyle bir kavram olmaz. Faizsiz sistemse şimdi söylüyoruz. Katılım Finans Sistemi... Birbirinden ters... Birisi sömürüyü ifade ediyor. Reel sektöre gereken destek verilmeli. Kimle? Katılım finans sistemi ile. Yeni Ekonomi Programımızda bir dizi programı hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasasının payını artırılmasına yönelik olarak.

KOBİ'LERE YÖNELİK YENİ UYGULAMALAR

KOBİ'lere yönelik yeni uygulamalar geliştiriyoruz. Doğrudan finansa erişim için sistem için ağırlığının artmasını bekliyoruz. Katılım finansı varlığa dayalı olması sebebiyle herkese hitap ediyor. Tüm insanlığın sıkıntılarına çözüm getirecek. Katılım finansı olması gerektiği yerin gerisinde. Katılım finanslarının payı toplam bankacılığa bakarsak yüzde 5 seviyesinde. Hedefimiz 2025 itibariyle bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15 seviyesine çıkarmaktır. Bunun için herkesten gayret ve destek bekliyoruz.

O FAİZ ORANLARIYLA HAREKET ETMEYİN!

Katılım finansını istediğimiz yere getirmek için önemli adımlar atıyoruz. Bu aynı zamanda yastık altına da ciddi anlamda yarar sağlayacak ve hareket getirecektir. Sağlıklı bir şekilde neden istenilen seviyede değil bakılmalı. Bankacılık sisteminin faiz oranlarıyla hareket etmemeli. Aldatmaca olur. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından altına dayalı kira sertifikalarının oranı yüzde 60 seviyesinde.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR AÇIKLANACAK

Katılım finans kuruluşlarımızın çok hızlı gelişeceğine inanıyorum. Çalışmaların sonuçları önümüzdeki aylarda kamuoyuna açıklanacaktır. Kuruluşu tamamlanan Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı'nın önemli adım olduğunu düşünüyorum. Bu tür yaklaşımların önemli payı olacaktır. Maltepe'deki muhteşem külliye bitince Marmara Üniversitesi bu dağınıklıktan çıkarak derli toplu Marmara Denizi'ne bakan bütün öğrenci ve hocalarıyla iç içe muhteşem bir külliyeye sahip olacak. Bütün bilim ve irfan hayatımıza kazandırmış olacağız.