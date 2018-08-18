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Başkan Erdoğan: Çökertemediler çökertemeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultay öncesi vatandaşlara hitap etti. Erdoğan "Yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler" dedi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:30
Başkan Erdoğan: Çökertemediler çökertemeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurultay öncesi vatandaşlara hitap etti. Erdoğan "Yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler" dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Şu anda partimiz 17 yaşında. Genç, dinamik ve geleceğe çok daha iyi hazırlanan bir parti olarak Türkiye ve dünyaya bu mesajları tekrar veriyoruz. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere hem sandıklarda hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Yok şuymuş yok buymuş yok dolarmış. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz ayakta durun. Dimdik ayakta durduğumuzun mesajını vereceğiz. Yeni sistemde AK Parti'nin iktidarı ile 81 milyon insanca yaşamın erdemine ulaşacak. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim ülkemizin, milletimizin birliğini daim kılsın.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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