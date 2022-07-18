Başkan Erdoğan çok net konuştu: Gereken adımlar atılmazsa süreci dondururuz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya'yı bir kez daha uyaran Başkan Erdoğan, "Şartlarımızı yerine getirmek için gerekli adımları atmamaları halinde süreci donduracağımızı yeniden hatırlatmak istiyorum" dedi.

Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir" ifadelerini kullandı.